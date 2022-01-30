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Общество30 января 2022 18:12

Своп-маркет открылся в Сочи в Год экологии

Старую одежду и обувь можно обменять или отдать на благотворительность
Оксана КАДОЧНИКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
На своп-маркете можно обменяться одеждой и обувью.

На своп-маркете можно обменяться одеждой и обувью.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Своп-маркет открылся в Адлере 30 января. Здесь все желающие смогут обменяться текстилем, аксессуарами, а также одеждой и обувью, которую уже не носят. Их также можно просто сдать, они пойдут на благотворительные цели. Главная цель своп-маркета - отказаться от избыточного потребления и дать вещам вторую жизнь, что очень важно в контексте экологии. Инициаторами создания такого пространства стали сами жители курорта.

- Мы готовы поддержать все идеи, направленные на формирование принципов бережного отношения к окружающей среде, - отметил заместитель директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Сочи Ростислав Гончаров.

Всего в Год экологии в Сочи проведут более 100 мероприятий.