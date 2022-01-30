В Крымском районе Краснодарского края жителей готовят к эвакуации из-за подъема воды

Жителей оповещают о возможной эвакуации. Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Жителей хутора Веселый Крымского района готовят к эвакуации из-за угрозы подтопления населенного пункта. Спасатели ГО и ЧС и сотрудники администрации предупреждают людей, по улицам ездят машины с оповещением.

- Готовы автобусы для эвакуации жителей. Она потребуется, если уровень воды поднимется до критической отметки, - рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

Эвакопункт развернут в школе № 22 хутора Красный. Жители собирают необходимые вещи и документы на тот случай, если им придется покинуть свои дома.