На Кубани 31 января ожидается дождливая и ветреная погода

В Краснодаре и крае неделя ожидается сырой. В регионе каждый день прогнозируют дождь с мокрым снегом. Со 2 февраля усилится ветер.

- В Краснодаре 31 января небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 2-4 градуса, днем 3-5 градусов. В регионе местами ливни с грозой и сильным ветром 20-25 м/с, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели предупреждают, что на дорогах возможен гололед. Водителям рекомендуют не выезжать на летней резине.