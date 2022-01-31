Фото: admkrai.krasnodar.ru

Курорты Кубани не закроют из-за коронавируса. Об этом заявила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

- Ситуация сложная, но контролируемая. Сегодня не планируем ни введение ограничений, ни закрытие ряда отраслей, – рассказала она в интервью ТАСС.

Отмечается, что система здравоохранения региона уже готова к новой волне коронавируса. Вспышка заболеваемости ковидом случилась на Кубани на прошлой неделе.

Впервые с начала пандемии в регионе зафиксировали более 1000 случаев заражения за сутки. Этот показатель стал самым высоким для Краснодарского края за полтора года.