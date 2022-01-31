Фото: instagram.com/kravchenko_glava_nvrsk/

Стала известна причина разрушения подпорной стены в Новороссийске. Это произошло рядом с жилым сектором.

Отмечается, что частичный обвал стены случился из-за вымывания грунта. Он произошел на улице Морской в селе Мысхако.

По предварительной информации, повреждение стены способно привести к проблемам с подачей газа и электричества в ближайшие дома. На месте уже работают специалисты.

- Службы по моему поручению уже приступили к просчету сметы для оборудования системы ливнеотведения, – написал в инстаграме мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Он подчеркнул, что работы на объекте будут завершены в ближайшее время.