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Происшествия31 января 2022 6:07

Стала известна причина разрушения подпорной стены в Новороссийске

Это произошло рядом с жилым сектором
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: instagram.com/kravchenko_glava_nvrsk/

Фото: instagram.com/kravchenko_glava_nvrsk/

Стала известна причина разрушения подпорной стены в Новороссийске. Это произошло рядом с жилым сектором.

Отмечается, что частичный обвал стены случился из-за вымывания грунта. Он произошел на улице Морской в селе Мысхако.

По предварительной информации, повреждение стены способно привести к проблемам с подачей газа и электричества в ближайшие дома. На месте уже работают специалисты.

- Службы по моему поручению уже приступили к просчету сметы для оборудования системы ливнеотведения, – написал в инстаграме мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Он подчеркнул, что работы на объекте будут завершены в ближайшее время.

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