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Происшествия31 января 2022 7:05

Мощные ливни и таяние снега стали причиной подтопления дороги под Анапой

Она ушла под воду за пару часов
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Мощные ливни и таяние снега стали причиной подтопления дороги под Анапой. Она ушла под воду за пару часов.

На курорте были организованы противопаводковые мероприятия. Соответствующее распоряжение дал глава города Василий Швец.

По предварительным данным, небольшие подтопления случились в станицах Гостагаевской, Анапской, микрорайоне Алексеевка и в поселке Виноградном.

На месте работали сотрудники мэрии, спасатели, казаки и волонтеры. Они мешками преграждали движение потоков, рыли каналы и откачивали воду.

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