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Общество31 января 2022 7:32

Мэр Анапы выразил соболезнования по поводу смерти Виктора Мережко

Он скончался на 85-м году жизни
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Мэр Анапы выразил соболезнования по поводу смерти Виктора Мережко

Мэр Анапы выразил соболезнования по поводу смерти Виктора Мережко

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мэр Анапы выразил соболезнования по поводу смерти Виктора Мережко. Он скончался на 85-м году жизни.

- Виктор Иванович Мережко стоял у истоков фестиваля «Киношок», который уже 30 лет является одной из визитных карточек Анапы, – подчеркнул глава курорта Василий Швец. – И на протяжении всех последних лет он оставался его президентом, следил за жизнью фестиваля, его развитием.

Мэр Анапы отметил, что кончина Виктора Мережко стала большой утратой для российского кино и культуры России.

Отметим, что известный сценарист был почетным жителем Анапы. Это звание он получил в 2012 году.

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