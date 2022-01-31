Мэр Анапы выразил соболезнования по поводу смерти Виктора Мережко
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Мэр Анапы выразил соболезнования по поводу смерти Виктора Мережко. Он скончался на 85-м году жизни.
- Виктор Иванович Мережко стоял у истоков фестиваля «Киношок», который уже 30 лет является одной из визитных карточек Анапы, – подчеркнул глава курорта Василий Швец. – И на протяжении всех последних лет он оставался его президентом, следил за жизнью фестиваля, его развитием.
Мэр Анапы отметил, что кончина Виктора Мережко стала большой утратой для российского кино и культуры России.
Отметим, что известный сценарист был почетным жителем Анапы. Это звание он получил в 2012 году.