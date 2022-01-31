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Общество31 января 2022 8:28

Улицы Краснодара очистят от мусора до конца понедельника

Такое поручение дал мэр мегаполиса Андрей Алексеенко
Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Улицы Краснодара очистят от мусора до конца понедельника. Такое поручение дал мэр мегаполиса Андрей Алексеенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Мы просто «заросли» мусором после снегопадов. Это недопустимо! Надо мобилизовать все силы, обеспечить подъезды ко всем контейнерным площадкам и навести, наконец, порядок в городе, — отметил глава города.

Андрей Алексеенко заметил, что забитые контейнеры обнаружены даже в центре города. Он поручил завершить чистку до конца рабочего дня.