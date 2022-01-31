Почти 18 лет колонии за помощь террористам дали мужчине на Кубани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти к 18 годам колонии за помощь террористам приговорили мужчину на Кубани. Он собирал средства на нужды группировки и способствовал вербовке и пропаганде через интернет-мессенджеры, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Пособника международной террористической группировки задержали в аэропорту Краснодара – из краевого центра он отправлялся в Стамбул. Мужчина собирался в Сирию для вступления в МТО «Джабхат-ан-нусра» и дальнейшей военной подготовки.

Установлено, что осужденный с 2017 по 2019 год помогал собирать средства на нужды МТО – всего за несколько месяцев получено более полумиллиона рублей. Кроме того, он способствовал вербовке и пропаганде через интернет.

- Расследование уголовных дел проводилось отделом УФСБ России по Краснодарскому краю. Обвиняемый признан виновным и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 17 лет и 10 месяцев, - сообщили в пресс-службе органа.