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Общество31 января 2022 8:46

Маршрут №87 с 1 февраля продлят до улицы Леселидзе в Сочи

Стоимость проезда не изменится
Светлана ОВДЕЙ
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Стоимость проезда не изменится Фото: sochi.ru

Стоимость проезда не изменится Фото: sochi.ru

Маршрут №87 продлят до улицы Леселидзе в Сочи. Движение изменится с 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Автобус, проходивший маршрут «Улица Джапаридзе (остановка Мост) - остановка к/т Аэлита – улица Бытха», будет следовать до остановки «с. Пластунка (улица Леселидзе)». В то же время стоимость проезда останется прежней – 32 рубля.

К маршруту прибавятся остановки «Лаборатория», «Картодром», «По требованию (ул. Леселидзе)» и «Леселидзе».

В том числе с 1 февраля будет приостановлено движение по маршруту №114 «Морвокзал Сочи - село Пластунка, ул. Леселидзе». Жителям сообщат о возобновлении движения.

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