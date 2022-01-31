В Краснодаре после проверки прокуратуры расчистили от снега тротуар, который «раскапывал» инвалид-колясочник. Напомним, надзорное ведомство вмешалось в вопрос после того, как в соцсетях появился ролик. На кадрах - жилец многоэтажки на улице Войсковой. Юрий Старжинский, сидя в инвалидном кресле, с лопатой в руках расчищал подъезд к машине. Позднее мужчина объяснил, что убирал снег по собственной инициативе и даже записал видео. Однако прокуратура все же решила провести проверку по этому поводу.

- Установлено, что очистка придомовой территории жилого дома управляющей компанией от снега, наледи с 21 по 28 января не осуществлялась. Это нарушение законодательства, - отметили в прокуратуре Краснодарского края.

Директору управляющей организации внесено представление. После чего все тротуары были полностью расчищены от снега.

- Права людей с ограниченными возможностями восстановлены, - добавляют в надзорном ведомстве.