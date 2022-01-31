Закрытые из-за COVID-19 два детсада возобновили работу на Кубани Фото из архива КП

Закрытые из-за COVID-19 два детских сада возобновили работу на Кубани. В группы вернулись воспитанники учреждений №117 Сочи и №32 Выселковского района. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

При отсутствии детей в детсадах провели санитарную обработку.

Тем временем в крае продолжают заниматься дистанционно ученики лицея в Северском районе и школы №23 в Новороссийске. Не посещают учреждения воспитанники 190 групп в 72 детских садах, учащиеся 540 классов в 192 школах. На «дистанционке» остаются и студенты 50 групп в 10 колледжах и техникумах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Кубанский госуниверситет переводят на дистанционное обучение из-за COVID-19. Студенты не будут посещать пары очно со 2 по 12 февраля.