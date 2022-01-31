РНКБ выдал более 1,5 млрд кредитов предпринимателям в рамках пилотного проекта Корпорации МСП

Банк РНКБ в качестве участника пилотного проекта Корпорации МСП (КМСП) по зонтичному механизму предоставления поручительств Корпорации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц выдал 662 кредита объемом 1,6 млрд рублей представителям бизнеса. Объем поручительств КМСП при этом составил 825,5 млн рублей. По данным корпорации МСП, РНКБ к концу 2021 года вошел в топ-3 участников проекта по количеству обеспеченных кредитов.

В ноябре в рамках данного проекта банк запустил оформление экспресс-кредитов под поручительство КМСП – около 80% от общего количества кредитов в рамках данного проекта выданы с помощью программы экспресс-кредитования РНКБ с минимальным сроком оформления кредита и минимальным пакетом документов. Чаще всего кредиты в рамках проекта с КМСП банк выдавал предпринимателям из Крыма, Краснодарского края и Московской области.

Благодаря новому механизму взаимодействия банка и Корпорации МСП клиенты могут быстро получить кредит под поручительство КМСП при недостаточном залоговом обеспечении. Поручительство в рамках нового механизма обеспечивает до 50% от суммы кредита.

В настоящее время РНКБ является единственным банком в Крыму, который принимает участие в данном проекте. При этом на сегодняшний день участниками пилота являются всего девять банков в России.

В рамках совместного проекта РНКБ и КМСП поручительства предоставляются предпринимателям в соответствии с утвержденными параметрами и условиями без обращения в Корпорацию МСП, фактически возможность оформления поручительства встроена в условия существующих кредитных продуктов. Благодаря этому существенно ускоряется процесс оформления поручительства клиенту и сокращается время выдачи кредитных средств, при этом комиссия за поручительство с клиента не взимается.

– Мы рассчитываем в 2022 году выдать более 2 млрд рублей в рамках кредитов под поручительство Корпорации МСП, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – Спрос на такие кредиты среди предпринимателей Крыма активно растет, и мы готовы их предоставлять быстро и на максимально комфортных условиях.

- При помощи «зонтичных» поручительств предприниматели могут привлечь финансирование на выгодных условиях, - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Более того малый бизнес в Крыму активно этим пользуется. Благодаря РНКБ регион вышел на первое место по охвату бизнеса данной мерой поддержки.

Он также добавил, что инструмент помогает удовлетворить потребность предпринимателей в небольших суммах кредита. В среднем она составляет 2,5 млн рублей.