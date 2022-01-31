Иномарка насмерть сбила женщину в Славянске-на-Кубани

Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото из архива КП

Смертельное ДТП произошло в Славянске-на-Кубани. Женщина погибла под колесами иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Предварительно, 20-летний водитель на авто Nissan в ночное время ехал по улице Пролетарской. В это время на дороге сидела 26-летняя девушка. Не заметив человека, он сбил ее. От полученных травм пострадавшая скончалась.

- Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.