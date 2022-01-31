«Россети Кубань» пресекла 1400 фактов энерговоровства в 2021 году

Фото: «Россети Кубань».

Специалисты «Россети Кубань» за прошлый год установили более 1400 фактов хищений электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Ущерб, нанесенный энергосистемам регионов, составил порядка 300 млн рублей. Количество похищенного энергоресурса превысило 69 млн киловатт-часов. Данного объема хватило бы для энергоснабжения жителей Северского района Краснодарского края в течение полугода.

Все нарушители привлекаются к административной ответственности с выплатой штрафа и возмещением ущерба. Если денежные средства не выплачиваются в установленные сроки, их взыскивают принудительно, в судебном порядке.

Среди методов хищения как самостоятельные незаконные вмешательства в работу электросчетчика – внесение изменений в схему учета, использование неисправного оборудования, установка «заряженных» счетчиков, магнитов, так и самовольное подключение к электросетям и потребление электричества при отсутствии договора энергоснабжения.

Несанкционированное подключение к сетям – это неконтролируемая нагрузка на энергообъекты, которая становится причиной снижения надежности электроснабжения потребителей. Кроме того, самовольное присоединение в большинстве случаев выполняется с грубейшими нарушениями техники безопасности и с риском для здоровья и жизни.

«Россети Кубань» напоминает, что законодательство РФ предусматривает строгое наказание в отношении лиц, незаконно потребляющих электроэнергию. Помимо компенсации причиненного ущерба за «похищенное» электричество, нарушители также привлекаются к административной ответственности с выплатой штрафа. Штраф за самовольное подключение к электрическим сетям и использование электрической энергии для физических лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

Энергетики призывают всех, кому стало известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному бесплатному телефону «Россети Кубань»: 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется).