На Кубани за сутки COVID-19 заболели 1936 человек, в том числе 325 детей

На Кубани за сутки выявили 1936 новых случаев заболевания COVID-19. Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 1936 новых случаев заболевания COVID-19. 325 заражений обнаружили среди детей, самому младшему пациенту 5 месяцев. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

В Краснодаре заболели 964 человека, в Сочи – 173, в Белореченском районе – 101, в Новороссийске – 81. 65 заражений выявили в Ленинградском районе, 39 - в Тихорецком, 38 - в Славянском, 35 – в Курганинском. По 34 новых заболевания - в Кавказском и Кущевском муниципалитетах, 32 – в Мостовском, 29 – в Армавире, 28 – в Анапе. В Брюховецком и Туапсинском районах получено по 27 положительных результатов, в Темрюкском – 22, в Гулькевичском – 21, в Белоглинском – 18.

- В Горячем Ключе и Лабинском районе заболели по 15 жителей, в Абинском районе – 14, в Усть-Лабинском – 11, в Павловском и Красноармейском – по 10. В Геленджике, Ейском, Староминском, Тимашевском районах зарегистрировано по 9 новых пациентов, в Калининском – 8, в Новопокровском – 7, в Приморско-Ахтарском – 6. В Выселковском, Каневском, Крыловском, Новокубанском, Северском, Тбилисском районах обнаружено по 4 заболевания, в Успенском, Отрадненском – по 3, в Динском, Кореновском и Крымском – по 2, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ остаются 102 пациента, 8 – на ЭКМО.

За сутки в крае от осложнений скончались 10 человек.