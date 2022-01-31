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Происшествия31 января 2022 9:38

Иномарка сбила двух подростков в Геленджике

Они госпитализированы
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Иномарка сбила двух подростков в Геленджике

Иномарка сбила двух подростков в Геленджике

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иномарка сбила двух подростков в Геленджике. Они госпитализированы. Об этом сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что жуткая авария произошла на курорте в воскресенье, 30 января. На улице Советской 50-летний мужчина за рулем иномарки сбил двух 14-летних подростков. Они пересекали дорогу по пешеходному переходу.

Обоих подростков доставили в больницу. После осмотра врачей одному пострадавшему назначено амбулаторное лечение.