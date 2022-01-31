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Общество31 января 2022 9:49

Почти 400 тонн чайного листа собрали на Кубани за прошлый год

Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Почти 400 тонн чайного листа собрали на Кубани за прошлый год. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- «Краснодарский чай» уже давно стал брендом нашего края. Кубань – единственный регион страны, где производят чайный лист в промышленных масштабах. Он известен в России и далеко за ее пределами, – подчеркнул глава Кубани.

Отмечается, что за прошлый год на Кубани было собрано 387,3 тонны чая. Это на 85,3 тонны больше, чем в 2020-м.

- Ежегодно чаеводы реконструируют плантации, благодаря чему растет площадь сбора, – заключил Вениамин Кондратьев.

Отметим, что производством чая на Кубани занимаются шесть фирм и два субъекта малого предпринимательства. Каждый год регион предоставляет субсидии компаниям, которые владеют чайными плантациями. Только в 2021-м они получили 7 миллионов рублей на нужды производства.