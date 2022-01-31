Более 10 тысяч обращений рассмотрели специалисты Кадастровой палаты Кубани в 2021 году

Обратиться в Кадастровую палату Кубани можно как в письменном, так и в электронном формате Фото из архива КП

6,2 тысячи обращений поступило в Кадастровую палату Кубани в 2021 году. Всего специалисты обработали более 10 тысяч запросов от физических и юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Кадастровой палаты региона.

Подчеркивается, что в сравнении с 2020 годом количество запросов от граждан снизилось на 14%.

- Обратиться с вопросом можно любым удобным способом - в письменном виде по почте либо по электронной почте или через официальный сайт ведомства. При направлении обращения указываются контакты, например, электронная почта или номер телефона, по которым специалисты смогут оперативно взаимодействовать с заявителем при необходимости получения уточнений по заданному вопросу, – рассказывает заместитель директора Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Светлана Галацан.

Отправить письменный запрос можно почтой по адресу - 350018, Краснодарский край, Краснодар, улица Сормовская, 3. Обращение в электронном виде направляется на электронную почту - filial@.kadastr.ru либо на интернет-сайте Федеральной Кадастровой палаты Росреестра kadastr.ru в разделе «Обращения онлайн». Обратиться можно, оставив заявление, обращение или жалобу в спецбоксе в холле на первом этаже Кадастровой палаты Кубани.

Отметив, письменный запрос рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. Ответ направляется в той форме, в которой поступило обращение.