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Общество31 января 2022 10:19

Губернатор Кубани выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Мережко

Режиссера и сценариста не стало на 85-м году жизни
Светлана ОВДЕЙ
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Виктор Мережко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Виктор Мережко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Губернатор Кубани выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Мережко. Вениамин Кондратьев направил телеграмму детям режиссера и сценариста, сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Всю свою жизнь Виктор Иванович посвятил кинематографии, добился успехов на своем творческом пути. Снятые по его сценариям фильмы любимы многими поклонниками и стали классикой отечественного кино. С именем Виктора Ивановича неразрывно связан фестиваль «Киношок» - культурное событие, которое уже 30 лет проходит в Анапе, объединяет как начинающих режиссеров и актеров, так и признанных мэтров киноиндустрии. Виктор Иванович до конца оставался предан делу, продолжал творить, строил большие планы. Надеюсь, его начинания обязательно будут реализованы, - сказал Вениамин Кондратьев.

Режиссера и сценариста Виктора Мережко не стало на 85-м году жизни.

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