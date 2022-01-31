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Общество31 января 2022 10:38

Молния ударила в самолет, заходивший на посадку в Сочи

Воздушное судно летело из Красноярска
Светлана ОВДЕЙ
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Молния ударила в самолет, заходивший на посадку в Сочи Фото из архива КП

Молния ударила в самолет, заходивший на посадку в Сочи Фото из архива КП

Молния ударила в самолет, заходивший на посадку в Сочи. Воздушное судно летело на курорт из Красноярска, - сообщили в пресс-службе компании «Аэродинамика».

Удар в самолет произошел накануне. В результате приземление прошло благополучно, однако у воздушного судна обнаружены повреждения.

Последствия увидели уже при осмотре самолета после посадки – повреждена плоскость левого стабилизатора. В результате удара никто не пострадал.

Воздушное судно временно отстранили от полета. Пассажиры отправлены в Красноярск на запасном самолете.

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