Молния ударила в самолет, заходивший на посадку в Сочи Фото из архива КП

Молния ударила в самолет, заходивший на посадку в Сочи. Воздушное судно летело на курорт из Красноярска, - сообщили в пресс-службе компании «Аэродинамика».

Удар в самолет произошел накануне. В результате приземление прошло благополучно, однако у воздушного судна обнаружены повреждения.

Последствия увидели уже при осмотре самолета после посадки – повреждена плоскость левого стабилизатора. В результате удара никто не пострадал.

Воздушное судно временно отстранили от полета. Пассажиры отправлены в Красноярск на запасном самолете.