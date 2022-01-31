Более 653 тысяч взрослых и 600 подростков привились от COVID-19 в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В среднем в краевой столице ежедневно прививаются 1,5 тысячи человек. Граждан принимают в 60 пунктах.

В то же время в городе отмечен рост заболеваемости. За последние сутки в Краснодаре выявили 964 новых случая заражения COVID-19.

Напомним, на Кубани стартовала прививочная кампания для подростков. Вакцинироваться от коронавируса могут дети в возрасте от 12 до 17 лет.