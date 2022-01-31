Реставрацию здания начали в сентябре 2021 года Фото: пресс-служба краевой администрации

Здание бывшего Епархиального женского училища реставрируют в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

В настоящее время здесь расположен Кубанский государственный медицинский университет. Обновление здания начали в сентябре 2021 года - на 90% завершена докомпоновка кирпича, проводится тонировка. Реставрацию финансирует владелец памятника архитектуры.

- Ремонт важен для сохранности памятников архитектуры. Сейчас реставрируем фасады здания бывшего Епархиального женского училища в исторической части Краснодара. Администрация края утвердила предмет охраны и границы территории объекта культурного наследия. Для этого проводили комплексные историко-культурные исследования, - отметил вице-губернатор Сергей Болдин.

Здание бывшего Епархиального женского училища построили в начале XX века. В период Гражданской войны здесь размещали госпиталь, с 1920-го - учебное заведение. В годы войны и оккупации Краснодара его частично разрушили. Восстановили здание в 1947-1952 годах.