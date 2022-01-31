14 зарядных станций для электромобилей установят в Краснодаре Фото: krd.ru

14 зарядных станций для электромобилей установят в Краснодаре. В городе уже выбрали территории для размещения, сообщает пресс-служба городской администрации.

Их разместят в массовых местах, около платных муниципальных парковок с необходимыми мощностями - не менее 150 кВт. Для зарядки авто хватит полчаса.

- Это важно для экологической ситуации в городе. Будущее - за экологичным электротранспортом. Краснодар должен активно развиваться в том числе и в этом направлении. А значит - в городе необходима соответствующая инфраструктура, - отметил глава Краснодара Андрей Алексеенко.

Напомним, в 2021 году в стране принята система по развитию производства и использованию электрического авто. В крае в рамках концепции планируют в 2022 году оборудовать 85 зарядных станций.

Помимо запланированных 14, в Краснодаре уже оборудованы три электрозарядки. Они находятся на Главной городской площади, на перекрестке улиц им. Кутузова и Северной и вблизи ТРК OZ Мall.