Более 3 млн пассажиров перевезли краснодарские трамваи Русского географического общества в 2021 году

Всего в Краснодаре курсируют 13 трамваев РГО Фото: краснодарское региональное отделение РГО

Более 3 миллионов пассажиров перевезли краснодарские трамваи Русского географического общества в 2021 году. Всего в краевой столице работает 13 составов. Об этом сообщает краснодарское региональное отделение Русского географического общества.

На трамваях, посвященных Беллинсгаузену и Лазареву, Крузенштерну, Литке, Миклухо-Маклаю, Пржевальскому и Семёнову-Тян-Шанскому, размещены материалы экспозиции "Золотой фонд Русского географического общества". К 175-летию РГО в Краснодаре курсируют вагоны с информацией об Эрнсте Гофмане, о Григории Грум-Гржимайло и географическом положении краевой столицы - 45-й параллели.

А на бортах трамваев размещена информация о проектах регионального отделения, мероприятиях российского и международного масштаба: В сентябре начали движение еще два трамвая с рассказами об истории регионального отделения РГО - 17 декабря оно отпраздновало 75-й день рождения. Ознакомиться можно, считав QR-код.

В 2021 году трамваи Русского географического общества вышли на маршруты в Самаре и Екатеринбурге.