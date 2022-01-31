Более 1 млрд 200 млн рублей привлекли в бюджет Краснодара в январе Фото: пресс-служба городской администрации

Более 1 миллиарда 200 миллионов рублей привлекли в бюджет Краснодара в январе. План месяца перевыполнили на 10%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

С начала года расходы городского бюджета составили 1 миллиард 483 миллионов рублей. Соцсферой получено 779 млн, дорожное хозяйство профинансировали 197,5 млн, жилищно-коммунальный комплекс - 51, 5 млн.

- Из поступивших средств 999 миллионов - собственные доходы. Спасибо всем налогоплательщикам, которые вовремя перечислили платежи в бюджет. Четыре внутригородских округа обеспечили рост доходов по сравнению с прошлым годом, - отметил директор департамента финансов Александр Чулков.