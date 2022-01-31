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Общество31 января 2022 13:21

Убрали мусор на кладбищах после вмешательства прокуратуры в Успенском районе Кубани

На территориях не было зон для мусора
Светлана ОВДЕЙ
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Свалки мусора убрали после вмешательства прокуратуры Фото из архива КП

Свалки мусора убрали после вмешательства прокуратуры Фото из архива КП

Свалки мусора убрали на кладбищах в Успенском районе Кубани после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального органа.

На территориях не были оборудованы специальные места для мусора. Из-за этого на кладбищах Успенского, Коноковского, Вольненского и Маламинского поселений появились свалки. Главам администраций прокуратура внесла представления.

- В том числе прокурором в отношении главы Коноковского поселения возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.

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