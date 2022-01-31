86 случаев заболевания «омикроном» выявлено на Кубани Фото из архива КП

86 случаев заболевания новым штаммом COVID-19 «омикрон» выявлено на Кубани. Всего за сутки в регионе коронавирусом заболели 1936 человек.

Последние несколько дней количество заболевших превышает тысячу человек. Среди заболевших насчитывается и большое число детей. Так, в регионе остаются дома и обучаются дистанционно 190 групп в 72 детсадах и 540 классов в 192 школах. Два общеобразовательных учреждения – в Северском районе и Сочи – закрыты полностью.

А со 2 по 12 февраля очно не будут посещать пары студенты КубГУ.

Тем временем в Краснодаре продолжается вакцинация от COVID-19, в том числе среди детей от 12 до 17 лет. В Краснодаре, например, прививку сделали уже 600 подростков и более 653 тысяч взрослых.