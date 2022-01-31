В Адыгее будут судить мужчину за укрывательство убийства

При расследовании мужчина молчал о том, что знает убийцу Фото из архива КП

В Адыгее перед судом предстанет местный житель за укрывательство убийства. Расследование дела завершено, сообщает пресс-служба СУ СК РФ республики.

28-летний мужчина в мае 2021 года пришел в гости к знакомой и обнаружил ее мертвой. Около тела с окровавленными руками сидела другая знакомая. Вместо звонка в полицию он ушел из дома и молчал о том, что знает убийцу.

К преступлению оказалась причастна женщина, которая в тот вечер выпивала с погибшей. В ходе ссоры она схватила нож и несколько раз ударила собутыльницу, отчего та скончалась. Тогда женщина взяла газеты, положила на тело убитой и подожгла, чтобы скрыть следы преступления. Позже она забрала три тысячи рублей и ушла.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором Гиагинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.