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Общество31 января 2022 14:29

Городская больница Геленджика ввела порядок приема пациентов с COVID-19

Наблюдение за больными будут проводить дистанционно
Светлана ОВДЕЙ
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Городская больница Геленджика ввела порядок приема пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Так, врач будет выезжать на дом в течение суток после обращения. Он принимает решение о выдаче листка нетрудоспособности и назначении лечения.

Наблюдение за пациентом продолжится дистанционно. Опрос и консультации - 1 раз в 2 дня при средней тяжести заболевания, 1 раз в 5 дней при легком течении. При ухудшении пациент должен обратиться на горячую линию 122 или вызвать скорую.

Если пациент самостоятельно сдал тест на COVID-19 и получил положительный результат, то он обращается в больницу самостоятельно или связывается с сотрудниками кол-центра.

Если жалобы на простуду отсутствуют, а признаков заболевания нет, - выход врача на дом не осуществляется.

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