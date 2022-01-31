Статус «временных» земельных участков изменится на «архивный» с 1 марта 2022 года Фото из архива КП

Статус «временных» земельных участков изменится на «архивный» с 1 марта 2022 года. Участки будут сняты с кадастрового учета, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты Краснодарского края.

«Временный» статус не устанавливается с 1 января 2017 года. С 1 марта 2008 года его присваивали поставленным на кадастровый учет, но не прошедшим до конца регистрацию права, участкам. Статус действовал в течение пяти лет.

Если собственник не зарегистрировал права на участок, ему дают статус «аннулированный», а запись о ЕГРН становится «архивной».

Временный характер сведений в ЕГРН об образованных объектах недвижимости сохраняется до момента госрегистрации права или аренды на земельный участок в государственной или муниципальной собственности и не позднее 1 марта 2022 года.

- Проверить статус участка можно, заказав выписку из ЕГРН на земельный участок, в строке «Статус записи об объекте недвижимости». «Временный» статус сведений о земельном участке означает, что госрегистрация права не завершена. Уточнить статус земельного участка можно с помощью Публичной кадастровой картой, сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на сайте Росреестра, - рассказывает заместитель директора Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Светлана Галацан.

Зарегистрировать право собственности на объекты недвижимости можно в МФЦ, в личном кабинете Росреестра при наличии электронной подписи или при выездном приеме Кадастровой палаты. При регистрации потребуется паспорт, правоустанавливающие документы и СНИЛС.

Для изменения статуса «временного» участка на актуальный необходимо до 1 марта собрать документы и зарегистрировать право на земельный участок, в том числе право аренды - если участок находится в государственной или муниципальной собственности и предоставлен по договору аренды.