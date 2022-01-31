В четыре раза возросла нагрузка на службу скорой помощи в Краснодаре

Нагрузка на бригады скорой помощи выросла в четыре раза. Фото: bsmp_krd

В четыре раза выросло количество обращений в краснодарскую службу скорой помощи. По данным учреждения, еще в августе 2021 года диспетчеры принимали порядка 1,1 тысячи звонков в сутки, в январе 2022 года количество обращений выросло до 4 тысяч ежедневно. Врачи связывают это с ростом заболеваемости коронавирусом.

- Большая часть людей звонят в экстренную службу, чтобы получить консультацию даже при первых симптомах заболевания – это температура, связанная с ковидом или другой респираторной вирусной инфекцией. Мы даем совет, человеку становится лучше, и он спокойно ждет поликлинику, если ему нужен больничный лист, - рассказала заместитель главврача по станции скорой медицинской помощи краевой БСМП Елена Геращенко.

Только около тысячи пациентов, обратившихся к врачам неотложки, нуждаются в экстренной медицинской помощи и госпитализации. Остальные больные после телефонных консультаций отказываются от вызовов врачей скорой помощи на дом и обращаются к участковым терапевтам.

Статистика распространения COVID-19 в регионе за последний месяц выросла. По последним данным краевого оперштаба, в Краснодарском крае за сутки было зарегистрировано 1936 случаев заболевания коронавирусом.

В случае появления первых симптомов простуды человек может набрать единый номер консультационного центра для вопросов по COVID-19 – «122». Специалисты проведут быструю диагностику и в случае необходимости оформят вызов врача на дом. Это позволит разгрузить службу «03», которая принимает вызовы и от других пациентов, нуждающихся в экстренной помощи.