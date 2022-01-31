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Общество31 января 2022 16:09

Деятельность гостевых домов в Краснодарском крае узаконят

Частные гостиницы получат легальный статус
Евгения ХАЛИКОВА
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ Борис Титов обсудили изменения в законе о туризме. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ Борис Титов обсудили изменения в законе о туризме. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае будет узаконена деятельность гостевых домов. Это небольшие семейные отели, качество услуг которых зачастую оставляло лучшего, а их хозяева уходили от уплаты налогов. Легализацию этого пласта курортного жилья обсудили губернатор региона Вениамин Кондратьев и уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ Борис Титов.

– Многие жители края живут в курортных городах, где сдают гостевые дома. Мы должны создать все условия собственникам, чтобы они могли легализовать свою деятельность, качественно оказывать услуги, открывать рабочие места, платить налоги. Это сделает малый и средний бизнес более устойчивым, позволит развивать санаторно-курортную отрасль и экономику региона, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Разработанный Ростуризмом проект поправок в закон об основах туристской деятельности предусматривает классификацию и услуги гостевых домов и закрепит порядок их. Также это повысит уровень отдыха на черноморских курортах и безопасность туристов.