В Сочи возобновляется международное круизное сообщение

В Сочи возобновят международное круизное сообщение. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи после перерыва, который вызван пандемией, возобновляется международное круизное сообщение. Как сообщили в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия, первый рейс российского лайнера Astoria Grande назначен на 2 апреля 2022.

– Возобновление круизного сообщения между странами - это признак оздоровления туризма. У Кубани имеется опыт в приеме зарубежных круизных кораблей. С 2012 по 2015 год в морпорт Сочи зашли 156 лайнеров с 90 тысячами туристов на борту, – рассказала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Лайнер Astoria Grande отправится в круиз «Волшебный Восток». За 14 дней судно обойдет крупные города черноморских и средиземных государств. Зайдет в Стамбул, Чанаккале, Чешме, Александрию, Бодрум и Кушадасы. Отправиться в путешествие можно будет только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста и медицинской страховки.