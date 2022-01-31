Поликлиника Геленджика ввела карантин до 1 марта

Врачи просят не посещать поликлиники при первых симптомах простудных заболеваний, а вызвать врача на дом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Городская больница Геленджика изменила правила приема пациентов с подозрением на COVID-19. Жителям и гостям города с признаками простудного заболевания не рекомендуется лично посещать лечебное заведение. Они могут оформить вызов врача на дом, как заверили в поликлинике, ожидание терапевта не займет более одного рабочего дня. Далее медики диагностируют заболевание и примут решение о нетрудоспособности пациента, оформят ему больничный лист и рекомендуют лечение.

- Дальнейшее динамическое наблюдение за больным осуществляется дистанционно. Опрос и консультирование граждан проводится по мере необходимости, один раз в два дня при средней тяжести течения заболевания, либо же раз в пять дней при легком течении заболевания, - пояснили в поликлинике временный порядок приема пациентов.

В случае же ухудшения состояния пациенту необходимо набрать номер «горячей линии 122» или вызвать неотложку.

Для пациентов, которые самостоятельно обратились в лабораторию и получили положительный тест на коронавирусную инфекцию, действует иная схема. Он дистанционно связывается с сотрудниками кол-центра по номеру «112» и получает рекомендации по дальнейшему наблюдению.