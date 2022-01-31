Сотрудница полиции готова была закрыть глаза на многие вещи, но о ее планах узнало начальство. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи сотрудница МВД за 50 тысяч рублей пообещала ослабить контроль за осужденным. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, проверку организовали в отношении 32-летнего инспектора группы по осуществлению административного надзора в Сочи. Ее заподозрили в получении взятки за незаконную «помощь».

- В период с октября 2021 года по январь 2022 года она получила от мужчины (его имя в интересах следствия пока не разглашается - прим.ред.) 50 тысяч рублей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - За эту сумму она пообещала послабления условий административного надзора, назначенного по решению суда.

Словом, на многие вещи сотрудник полиции готова была закрыть глаза. О противозаконных действиях стало известно ее начальству, которое и стало инициатором разбирательств. Результаты проверки направлены в Следственный комитет.

- Старшего лейтенанта полиции собираются отстранить от служебных обязанностей, - добавляет источник в правоохранительных органах.

Известно, что свою должность женщина получила два года назад. Всего на службе в органах она 9 лет.