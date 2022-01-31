Кубанские легкоатлеты стали триумфаторами всероссийских соревнований

Кубанские спортсмены с большим отрывом выиграли всероссийские соревнования по легкой атлетике. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Славянске-на-Кубани завершились всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок губернатора Краснодарского края». Триумфаторами состязаний стали воспитанники кубанских спортивных школ. Кубанские легкоатлеты завоевали девять золотых, 10 серебряных и семь бронзовых медалей. Поздравил спортсменов с победой заместитель главы региона Александр Власов.

– За последние три года легкоатлеты Кубани завоевали более 300 наград на важных и значимых турнирах. Более полусотни наших спортсменов ежегодно входят в состав национальной сборной, – рассказал вице-губернатор Александр Власов.

В беге на 60 метров среди мужчин золото взял кубанец Дмитрий Хомутов. На этой же дистанции, но у женщин первое место у Олеси Солдатовой. На дистанции 800 метров у юношей все награды также получили представители Кубани. Ничуть не хуже выступили кубанские спортсмены и в прыжках в высоту, прыжках с шестом, прыжках в длину и в толкании ядра.