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Происшествия31 января 2022 18:12

В Сочи во время ссоры сожитель бросил в девушку нож и попал ей в рот

У девушки порезы щеки и языка
Евгения ХАЛИКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Жертвами семейного насилия в России становятся тысячи женщин

Жертвами семейного насилия в России становятся тысячи женщин

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Милые бранятся, только тешатся, однако сочинская парочка пошла дальше. Ссора между 35-летним мужчиной и его возлюбленной закончилась поножовщиной. Мужчина метнул в 26-летнюю сожительницу кухонный нож, который насквозь пронзил лицо несчастной.

- Девушке причинено телесное повреждение в виде прерывистого колото-резаного ранения лица со сквозными колото-резаными ранами левой щеки и левой половины языка, - сообщил жуткие подробности «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Девушка сообщила о происшествии в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

По статистике, ежегодно в России около 14 тысяч женщин умирают от насильственных действий членов семьи. Специалисты, изучающие семейное насилие, считают эти цифры сильно заниженными.