В Сочи мужчина застрелил соседскую козу

Соседские козы напугали ребенка и страли жертвой его отца Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Соседские конфликты в Сочи вышли на новый уровень. Мужчины, живущие рядом по улице Гомельской в Адлерском районе, давно не могли найти общий язык. Последней каплей в драме стало стадо соседских коз. Животные проникли на территорию чужого двора и разозлили 31-летнего хозяина подворья, который оценил масштаб вторжения, зашел в дом, а вернулся вооруженный охотничьим ружьем.

- Мужчина сначала сделал предупреждающий выстрел в воздух. Видя, что коз это не испугало, он выстрелил в одно из животных, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Животное скончалось на месте. Как выяснилось, это была любимая коза 48-летнего соседа, который ласково называл ее Персик.

Владелец скота вызвал полицейских, которые выяснили, что стрелок владел охотничьим ружьем законно. Как пояснил мужчина, он таким образом защищал маленькую дочь, ее испугали соседские козочки. Теперь заботливому отцу придется ответить перед законом за умышленное уничтожение чужого имущества.