В Крымском районе началась эвакуация жителей хутора Веселый. Фото: les_so_glava

В Крымском районе жителей хутора Веселый попросили не мешкая собрать вещи и покинуть домовладения. Над поселком нависла угроза подтопления. По улицам хутора ездят автомобили служб экстренного реагирования и идет оповещение населения. Эвакуационный пункт развернут в школе села Новотроицкого.

- В превентивных целях главой Южного сельского поселения принято решение об эвакуации 10 маломобильных жителей х. Веселого в хостел, расположенный в х. Новотроицком Крымского района, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Жителей Крымского района еще накануне предупредили о неблагоприятных прогнозах. Из-за обильных осадков уровень воды в местных реках и каналах превышал допустимые отметки. Специалисты ГО и ЧС заранее провели подворовое оповещение и попросили людей держать под рукой документы и необходимые вещи.