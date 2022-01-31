Новороссийский морской торговый порт оштрафован из-за неоповещения о разливе нефти

В акватории Черного моря вновь обнаружили нефтяные пятна. Фото: nmtp.info

Росприроднадзор оштрафовал ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) за загрязнение акватории Черного моря и за неоповещение о разливе нефтепродуктов. Как сообщили в Черноморо-Азовском морском управлении Росприроднадзора, чрезвычайное происшествие произошло еще 13 января 2022 года. ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» заметила нефтяные пятна на морской поверхности и сообщила в надзорные органы.

- 13 января в районе стоянки судна под погрузку «Уай Эм Фуджи» в акватории Черного моря было обнаружено пятно нефтепродуктов (радужная пленка) неизвестного происхождения. В районе обнаружения загрязнения ПАО «НМТП» не осуществляет деятельность по перевалке нефти и нефтепродуктов. В тот же день пленка была удалена с поверхности акватории, - сообщили в пресс-службе «Новороссийского морского торгового порта».

Как пояснили в НМТП, оборудование предприятия находилось в исправном и герметичном состоянии и утечек нефтепродуктов они не фиксировали. Однако, из-за того, что предприятие не оповестило Росприроднадзор об обнаружении радужной пленки неизвестного происхождения, в отношении него было возбуждено административное дело по статье «Нарушение требований по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов» и наложен штраф в размере 150 т.р.