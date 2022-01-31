В Краснодарском крае стало меньше рождаться детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодарском крае смертность населения обогнала рождаемость. Среди регионов Южного федерального округа Кубань занимает первое место по количеству умерших. Так, по данным Росстата, за 2021 год в Краснодарском крае умерли 97 138 человек, это на 20 % больше, чем в 2020 году.

На втором месте по количеству умерших среди населения находится Ростовская область, там за 2021 скончались 78 388 жителей. Третье место у Волгоградской области, где за аналогичный период 46 629 умерших.

Также специалисты отмечают снижение рождаемости в регионе. По сравнению с 2020 годом, в регионе родилось на 66 младенцев меньше. Впервые за 10 лет на Кубани показатели смертности населения обогнали рождаемость. Естественная убыль населения в регионе в 2021 году составила 37 969 человек, и это четвертое место в стране. Печальную статистику связывают с пандемией.