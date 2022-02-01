Полиция проводит проверку по факту расчленения собаки бензопилой на Кубани

В Апшеронске хозяин убил собаку, сидящую на привязи Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Апшеронске хозяин домашнего пса стал его же палачом. Неизвестно, чем сидящая на привязи собака вывела из себя 33-летнего мужчину, но тот, вооружившись бензопилой, устроил кровавую бойню в собственном дворе. Взору полицейских, прибывших по жалобам соседей, предстала ужасная картина – расчлененное животное уже не подавало признаки жизни.

- Дворовой пес примерно двух лет находился у своей будки. Травмы, которые были ему нанесены, оказались несовместимы с жизнью, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными». Хозяину собаки грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, исправительные работы либо же ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.