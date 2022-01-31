Узнали, где будут отключения света в Сочи 1 февраля 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Сочи 1 февраля 2022 года запланированы на территории всех внутригородских районов курорта. Причина традиционна - плановый ремонт оборудования на электрооборудовании. В будущем это поможет обеспечить их бесперебойную работу.

В Адлерском районе 1 февраля с 08:00 до 20:00 не будет света на улицах Турчинского, Первомайский тупик, Святогорская, Налбандяна, Мясникяна, Бестужевская и Пензенская поселка Красная Поляна. Ограничения коснутся и жителей, улиц Тихая, Ленинаканская, Щербиновская, Костромская, Грушевая, Клубная, Комарова, Пермская, Рассвет, Сормовская, Спутник и переулка Ленинаканский села Бестужевка. Не будет света в домах на улице Брянская поселка Социализм, а также садовых товариществ «Крона» и «Связист».

В Хостинском районе будут обесточены улицы Земляничная, Следопытов, Красносельская, Амбровая, Кленовая, Изобильная, Саят-нова и Володарского

Также заранее запастись батарейками и подзарядить гаджеты следует жителям улиц Целинная Плеханова, 1/191, Центрального округа курорта.

В Лазаревском районе работы электриков повлекут за собой отключения на улице Асарэтх аула Хаджико и в переулке Вольном поселка Зубова щель.