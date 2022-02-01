Что случилось за ночь 1 февраля в Краснодарском крае

Рассказываем последние новости на 1 февраля.

На Кубани собака насмерть загрызла хозяйку. Пса-людоеда ликвидировали.

На Кубани бывшего начальника райотдела ГИБДД и двух его подчиненных подозревают во взяточничестве. Они «погорели» на 10 тысячах рублей.

Судья ответит за смерть 29-летнего велосипедиста в Краснодаре, если разрешат. Глава Следкома обратился за разрешением привлечь судью Краснодарского краевого суда к уголовной ответственности.

В Краснодаре обманутую экстрасенсом пенсионерку развели лжеполицейские. Экстрасенс-аферист и лжеполицейский обманули женщину на 750 тысяч рублей.

В Краснодарском крае смертность населения обогнала рождаемость. Регион занимает первое место в ЮФО по количеству умерших.