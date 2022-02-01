В Сочи спрогнозировали смерчи над морем 1 февраля

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В Сочи спрогнозировали смерчи. Воронки могут образоваться над морем в течение дня 1 февраля.

- До конца дня 1 февраля на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели сообщили, что в случае выхода смерча на сушу нужно немедленно укрыться в ближайшей канаве или яме. На улице нужно остерегаться порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев. По возможности в непогоду лучше оставаться дома.