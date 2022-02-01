В Славянском районе Кубани подтопленными остаются 167 дворов и 43 дома

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В Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия таяния снега. Сложная ситуация остается в Славянском районе. Там в низинах подтопленными остаются три населенных пункта.

- Подтопленными остаются 167 дворов и 43 дома в городе Славянск-на-Кубани и станицах Петровская и Анастасиевская. Уровень воды в домовладениях до 1 см, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Эвакуации не было. Но местные власти подготовили два пункта временного размещения общей вместимостью 600 человек.

- Оборудовано 14 отводных каналов общей протяженностью более 6 тысяч метров. Откачка воды продолжается. Также рабочие продолжают убирать снег с крыш домов и мусор с улиц, - сообщили спасатели.

Кроме того, в Крымском районе из хутора Веселый эвакуировали маломобильных жителей на трех плавсредствах. Там тоже мониторят обстановку с таянием снега.