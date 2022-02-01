Росприроднадзор оштрафовал на 150 тысяч рублей торговый порт Новороссийска за разлив нефти

Проверки продолжаются Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росприроднадзор оштрафовал «Новороссийский морской торговый порт» за неоповещение о разливе нефти и нефтепродуктов в Черном море.

- Пятно нефтепродуктов в Черном море в районе причала обнаружили 13 января. При этом сотрудники порта не сообщили о случившемся. В отношении НМТП возбудили дело. Торговый порт оштрафовали на 150 тысяч рублей, - сообщил в пресс-службе Росприроднадзора.

При этом торговый порт в свою очередь сообщает, что о розливе сразу же сообщили в администрацию морских портов Черного моря. После этого сотрудники принялись устранять разлив, пленка была удалена в тот же день, пишет «Коммерсант-Кубань-Крым» со ссылкой на пресс-службу НМТП.