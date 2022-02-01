Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 февраля 2022 6:16

Николаевский бульвар Краснодара благоустроят за 262 млн рублей

Зеленую зону обновят в 2022 году
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Николаевский бульвар Краснодара начнут благоустраивать в 2022 году. Первая очередь будет обновлена от Невкипелого до Валерия Гассия.

- К благоустройству Николаевского бульвара по нацпроекту приступят весной. Из федерального бюджета на обновление выделили 202 млн рублей, из регионального - 8,5 млн, из местного – 52,5. Сейчас готовится техзадание для запуска электронного аукциона по выбору подрядной организации, — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Заключить муниципальный контракт с подрядчиком планируют в марте, после чего стартуют работы по благоустройству.

0