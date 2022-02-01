Николаевский бульвар Краснодара благоустроят за 262 млн рублей

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Николаевский бульвар Краснодара начнут благоустраивать в 2022 году. Первая очередь будет обновлена от Невкипелого до Валерия Гассия.

- К благоустройству Николаевского бульвара по нацпроекту приступят весной. Из федерального бюджета на обновление выделили 202 млн рублей, из регионального - 8,5 млн, из местного – 52,5. Сейчас готовится техзадание для запуска электронного аукциона по выбору подрядной организации, — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Заключить муниципальный контракт с подрядчиком планируют в марте, после чего стартуют работы по благоустройству.