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Происшествия1 февраля 2022 6:57

Главаря банды за преступления в Москве и на Кубани осудили на 14,5 года

В регионах отнимали земли и угрожали убийством
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Приговор суда в законную силу не вступил

Приговор суда в законную силу не вступил

Андрей Молокоедов организовал преступную группировку, которая орудовала в Москве и Краснодарскому крае. Главарь заверял сообщников, что является сотрудником правоохранительных органов и обещал покровительство.

- В начале апреля 2018 года соучастники за полученное денежное вознаграждение заставили жителя Москвы отказаться от предложения избираться на должность гендиректора столичной фирмы. Его избили, а затем угрожали его семье, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Россиию

Также по указанию Молокоедова 17 августа 2018 года участники сообщества вымогали у жителя Туапсе часть земельного участка в Лермонтово. Они избили его, в больнице повреждения оценили как средней тяжести.

- Молокоедова приговорили к 14,4 годам исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 1 год, - отметили в ведомстве.

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