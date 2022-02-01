Главаря банды за преступления в Москве и на Кубани осудили на 14,5 года

Приговор суда в законную силу не вступил

Андрей Молокоедов организовал преступную группировку, которая орудовала в Москве и Краснодарскому крае. Главарь заверял сообщников, что является сотрудником правоохранительных органов и обещал покровительство.

- В начале апреля 2018 года соучастники за полученное денежное вознаграждение заставили жителя Москвы отказаться от предложения избираться на должность гендиректора столичной фирмы. Его избили, а затем угрожали его семье, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Россиию

Также по указанию Молокоедова 17 августа 2018 года участники сообщества вымогали у жителя Туапсе часть земельного участка в Лермонтово. Они избили его, в больнице повреждения оценили как средней тяжести.

- Молокоедова приговорили к 14,4 годам исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 1 год, - отметили в ведомстве.